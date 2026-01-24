Bad Bunny hace colapsar Medellín por sus tres conciertos

Suscríbete a nuestros canales

En las redes sociales corrieron videos del Aeropuerto Internacional José María Córdova, por la cantidad de personas arribando para el concierto de Bad Bunny.

Colapso en Medellín

Una enorme turbia de personas llegó de diversos lugares para disfrutar del talento del artista, quien el próximo 8 de febrero estará realizando el medio tiempo del Super Bowl 2026.

La cuenta de Instagram reggaetón colombiano, posteó un video de una enorme fila de personas realizando la cola de inmigración para poder instalarse en el país y ver a la estrella boricua, quien comenzó el viernes 23 de enero, siguiendo hoy sábado 24 y mañana domingo 25 de enero.

“El efecto Bad Bunny colapsó el aeropuerto de Medellín por sus conciertos”, escribió la cuenta, que compartió otros vídeos de toda la fiebre que ha desatado el intérprete de “Mónaco”.

Bad Bunny en Colombia

La escenografía del show es la popular casita, muy al estilo puertorriqueño con la que el artista resalta el amor por la cultura de su país, que lo vio nacer y formarse como una estrella de la música.

Entre los que llegaron a Medellín, Antioquia, destacan Arcángel, invitado especial de Benito.

El conocido “Conejo malo”, llega a Colombia como parte de su gira “Debí tirar más fotos World tour”, el cual tiene tres días en el Estadio Atanasio Girardot.