Arcángel habló sobre los problemas que tuvo con el alcohol y sustancias

El cantante Arcángel mostró en una entrevista su lado más sensible y vulnerable al hablar del por qué decidió alejarse del alcohol y de la marihuana. El intérprete de 40 años, comentó que fueron momentos muy difíciles en su vida, al punto de tener que ser intervenido en el 2025.

Un drástico cambio

El artista aseveró que hoy se encuentra sobrio, pero no fue de la noche a la mañana que decidió realizar orden en su vida. La decisión la tomó luego de una cirugía a corazón abierto debido a problemas cardíacos, que lo llevaron a cambiar todos sus hábitos.

“Estoy en este esplendor ahora donde no tomo, no fumo y tengo la mente bien clara”, comentó sin nada de filtros.

En este sentido, afirmó que tras dejar de un lado el consumo de marihuana, notó como su vida ha cambiado drásticamente, en especial en la concentración que ha logrado.

Trabajando por sus metas

Es tanto el enfoque y cambio en su vida, que le permitió hacer cosas increíbles como comenzar a trabajar en su nuevo álbum que lleva por nombre “La 8va maravilla”, y que será estrenado el 14 de febrero de este 2026.

El álbum será el cuarto de estudio, que afirman será el más emocional y maduro de Arcángel, que probará suerte en otros géneros importantes como el merengue y afro house.