Arcángel revela por qué no participó en la canción "Tranquilo" de Louis BPM

Hace dos meses el cantante, rapero y compositor venezolano Luis Ramón López López, mejor conocido como Louis BPM, lanzó en YouTube el tema “Tranquilo”, junto a grandes exponentes del género urbano. El criollo invitó a Farruko, J Balvin, iZaak y Kris R.

Declaraciones del Arcángel

Recientemente el artista estadounidense sostuvo una entrevista para el pódcast “Desde Cero Juancito”, en el que reveló que iba a participar en el pegajoso tema, con un verso único, poderoso y llenó de talento.

Austin Agustín Santos, nombre de pila de Arcángel, no se aguantó a la pregunta del conductor del pódcast, y le dio play al verso que tenía grabado para que saliera en la pieza musical, que es todo un éxito en las plataformas digitales, en especial en YouTube con miles de reproducciones.

“A mí me gusta mucho esa canción, me gusta la versión de él solo (Louis BPM). En el remix todos mis colegas hicieron un buen trabajo, yo me identifico con el muchachito, como hace los videos, con la bocina, en el barrio”, expresó Arca en la conversación.

En este sentido, fue muy claro en decir que no estuvo en la participación ya que no tenía el tiempo necesario para grabar el video por separado, como lo hizo cada artista que participa en el tema.

“Yo no tenía tiempo. Le dije a Louis; ‘Yo en el futuro puedo colaborar contigo con mucho gusto. Pero no atrases tu proyecto, yo no tengo tiempo para entregarte la parte de mi video’”, dijo.

Gran momento para el criollo

Hoy Louis se encuentra viviendo al máximo su carrera musical, siendo un cantante independiente que expone su talento en las calles caraqueñas como Plaza Venezuela, Capitolio, El Centro, Parque Central, Altamira, entre otros.