Asi quedaron los resultados del sábado en Valencia 24-01-2026

El Hipódromo de Valencia tuvo la tarde de este sábado, la celebración de la segunda jornada de carreras de la temporada 2026 con una programación de ocho carreras, sin pruebas selectivas ni de grado, y la presencia del 5y6 nacional que dejó un gran dividendo para los cuadros ganadores con seis.

Valencia: Mas destacados, resultados, 5y6

Los entrenadores de purasangres Jesús Carfunjol Artega y Alejandro Ortiz fueron los más destacado de la jornada, al conseguir dos victorias con sus ejemplares respectivamente. La primera de las fotografías la consiguió en la tercera válida con el ejemplar Party Prince y la monta de Jaime Lugo Jr. en distancia de 1.300 metros, Luego en la quinta del 5y6, en yunta con José Daniel Calicho, triunfó con Valle del Mar en recorrido de 1.200 metros.

Por su parte, Alejandro Ortiz visitó el paddock de ganadores con Corredora C en la primera prueba de la jornada, con la monta de Fernando García, y luego en la segunda válida con Caribbean Wonder y Osis Martínez en el lomo del ejemplar.

El jinete más destacado de la tarde fue el local, José Daniel Calicho, al lograr dos lauros con sus compromisos, el primero de ellos en la primera válida con Unstoppable, presentado por el entrenador Renny Verástegui, y luego en la quinta del 5y6 con la yegua Valle del Mar del entrenador Jesús Carjunfol Arteaga.

Mientras que el juego del 5y6 nacional tuvo una gran jornada, al recolectar más de 40 millones de bólivares en el monto sellado, y tener un total de 152 cuadros ganadores con los seis caballos de la suerte, y cada uno cobra, Bs. 152.345,01.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Corredora C (7) 53 Fernando García 60,73 2 Preciosa Dolores (5) 50,5 J.D Calicho - 3 Gran Susej (6) 54.5 Os. Martínez - 4 Kindnes (8) 55 O. Guedes. - 5 La Suprema (2) 50.5 K. Morales -

Entrenador:Alejandro Ortiz. Ganador: 60,73 Places: 55,17 y 71.00. Exacta: 321,75. Trifecta: 609,77. Superfecta: 577,14.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Fernando Cuarto (5) 53,5 José Tuarez 86,29 2 Dexter Jr. (7) 52 L. Funez Jr. - 3 Francois (4) 54 A. Briceño - 4 My Feeling Mater (1) 55 L. Mejías - 5 Monterreal (2) 51,5 K. Rivas -

Entrenador: José I. Flores. Ganador: 86,29 Places: 72.76 Y 57,87. Exacta: 175.85. Trifecta: 338,43. Superfecta: 590,18.

PRIMERA VÁLIDA- DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Unstoppable (8) 52 José Daniel Calicho 130,40 2 Tour de France (9) 53 J.G. Hernández - 3 Mr. Bolinge (1) 55,5 Ale. Briceño - 4 The Issac (2) 53,5 Yam. González - 5 Strength Arnor (6) 51,5 J. Coa -

Entrenador:René Verasteguí Ganador: 130,40. Places: 88,29 y 211,61. Exacta: 3.039,43. Trifecta: 6.164,52 Superfecta: 3.882,22

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:83,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Caribbean Wonder (2) 53 Osis Martínez 1.159,79 2 Natalia Princess (1) 50 J.D. Calicho - 3 Marrakech (7) 54 O. Guedez - 4 Rochy (4) 50 J. Rijo - 5 Miss Friend (7) 50 J. Vasquez -

Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 1.159,79. Places: 173,38 y 195,01. Exacta: 6.441,83. Trifecta: 4.334,37. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 3.534,56. Pool de 4: 4.374, 86. Doble Perfecta: Sin aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:82,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Party Prince (5) 55 Jaime Lugo Jr. 115,00 2 Optimus Back (9) 55 H. Medina - 3 El de Alvaro (1) 53 Os. Martínez - 4 Gran Despertar (8) 55 A. Finol - 5 El Gran Rocky (4) 54 J.G. Hernández -

Entrenador: Jesús Carjunfol. Ganador:115,00. Places: 65,12 y Exacta: 249,33. Trifecta: 3.971,00. Superfecta: Sin aciertos.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Flecha Montón (3) 55 Omar Guedez 55,00 2 Queen of South 55 J. Alvarado - 3 Pintada (7) 55 F.J. García - 4 Cara Mía (5) 53 Jho. Rivero - 5 Moeny Royal (6) 53 F, Marquez -

Entrenador:Carlos Escobar Jr. Ganador:55,00 Places:55,00 y 55,00 Exacta: 112,85 Trifecta: 387,11. Superfecta: 740,54.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:77,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Valle del Mar (9) 52 José Daniel Calicho 149,52 2 Luz del Valle (1) 53 L. Mejías - 3 Endora (2) 55 J. Lugo Jr. - 4 Pluma Blanca (6) 55 F. Quevedo - 5 My Unflagging Mate (4) 55 H. Medina -

Entrenador:Jesús Carfunjol. Ganador: 149,52. Places: 95,07 y 1.177,76. Exacta: 928,13. Trifecta: 2.163,45. Superfecta: 13.571,70.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:82

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Strength Roma (9) 55 Francisco Quevedo 332,42 2 Cassiusclay (2) 54 Os. Martínez - 3 North Music (5) 55 H. Medina - 4 Roddrick (1) 55 J. Lugo Jr. - 5 Caribbean Gold (7) 54 J. Moreno -

Entrenador:Jesús Carfunjol M. Ganador: 332,42 Places: 173,16 y 154,35. Exacta: 3.987,10. Trifecta: 4.897,28. Superfecta: 14.747,75. Triple Apuesta: 1.820,19. Super Pool de 4: 5.238,47. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6 nacional *5* (1647) Bs. 3.645,09. 5y6 nacional *6* (152) Bs. 152.345,01. Loto Hípico: 11.407,02.