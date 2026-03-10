Shai Gilgeous-Alexander se une a LeBron James como los únicos en la historia con estos números

Suscríbete a nuestros canales

La historia de la NBA ha presenciado una nueva exhibición de maestría en la conducción de juego. Shai Gilgeous-Alexander ha logrado lo que parecía reservado únicamente para las leyendas de mayor jerarquía: firmar una planilla de 35 puntos, 15 asistencias y cero pérdidas de balón.

Desde que se empezaron a contabilizar las pérdidas de balón de forma oficial en la temporada 1977-78, solo un jugador había sido capaz de alcanzar tales cifras de volumen ofensivo con una pulcritud absoluta en el manejo del esférico. Ese hombre fue LeBron James en 2018. Hoy, el base de los Oklahoma City Thunder se sienta a su lado en una mesa exclusiva de solo dos comensales.

La perfección como estándar

Lograr un doble-doble de puntos y asistencias ya es una tarea compleja, pero hacerlo eliminando cualquier margen de error redefine el concepto de "juego eficiente". La exclusividad de este club se resume en apenas dos hitos históricos: primero, la actuación dominante de LeBron James en la temporada 2017-18, y ahora, la réplica exacta de Shai Gilgeous-Alexander en esta campaña 2025-26. Ambos jugadores comparten la marca idéntica de 35 puntos y 15 asistencias sin registrar un solo error en la entrega del balón.

Mientras que LeBron James estableció este hito en su decimoquinta temporada, demostrando una madurez absoluta, Shai lo consigue en plena plenitud física, consolidándose como el director de orquesta más letal de la era moderna.

Este hito no es solo una curiosidad estadística; es el reflejo de la evolución del point-guard. En una liga donde el ritmo de juego (pace) ha aumentado drásticamente, mantener el control total del balón bajo la presión defensiva actual es una anomalía técnica.