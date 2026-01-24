Junior Alvarado y Destino d’Oro con $33.20 reinaron en la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf (G2)

Suscríbete a nuestros canales

La primera selectiva de la denominada serie Pegasus que se celebra este sábado 24 de enero en el Hipódromo de Gulfstream Park, en Hallandale Beach, Florida, tuvo un sabor venezolano.

El jinete Junior Alvarado se mandó una carrera de antología al triunfar sobre el lomo de Destino d’Oro en la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf (G2) de medio millón de dólares, disputada en la décima carrera de este sábado en el óvalo floridano.

Ensillada por Brad Cox, Destino d’Oro corrió fuerte desde los últimos lugares y en la recta final tuvo un avance incontenible, que le permitió alcanzar la victoria en el cotejo para las hembras de cuatro años y más edad, con tiempo final de 1:40.33 para 1,700 metros sobre grama.

Junior Alvarado arranca el 2026 con un gran destino

Después de haber triunfado en la Tropical Park Oaks de $125,000 el pasado 13 de diciembre, Destino d’Oro fue inscrita en esta prueba y con cotización de 12-1 según la línea matutina, le correspondió el puesto 3, donde hizo su carrera estando comprometida en la primera parte de la competencia.

Con este éxito y el que logró en el Fred W. Hooper (G3) sobre el favorito Knightsbridge de los colores de Godolphin, Junior Alvarado, nacido en Maracaibo pero criado en Barquisimeto, tiene un gran arranque de 2026.

Al momento de publicarse esta noticia, todavía Junior tenía tres compromisos en las últimas competencias, incluyendo la monta de Poster en la Pegasus World Cup Invitational (G1).

Destino d’Oro dejó grandes dividendos

Con pagos de $33.20 a Ganador, $14.40 el Placé y $10.20 el Show, se hizo oficial la victoria número cinco de Destino d’Oro en siete actuaciones. La potra propiedad de Steve Landers Racing, fue escoltada por Crevalle d’Oro ($26.40 y $15.40), y en el tercer puesto finalizó Movin’ On Up ($6.60).

Destino d'Oro estuvo recomendada en la Previa de la Pegasus World Cup que los aficionados pudieron disfrutar a través del Canal de YouTube de Meridiano.