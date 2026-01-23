Hipismo

Pegasus World Cup 2026: Todo lo que necesitas saber con la previa exclusiva de Meridiano

Las carreras de este sábado en el óvalo de Hallandale Beach prometen emociones máximas y un análisis de altura para los apostadores

Por

Meridiano
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 02:43 pm
Pegasus World Cup 2026: Todo lo que necesitas saber con la previa exclusiva de Meridiano
Foto: Gulfstream Park
Suscríbete a nuestros canales

El hipismo estadounidense vivirá su primer gran hito del año este 24 de enero con la celebración de la Pegasus World Cup (G1). Esta prueba, emblemática del Hipódromo de Gulfstream Park en Hallandale Beach, Florida, reunirá a doce purasangres (más un elegible) en un recorrido de 1,800 metros que promete adrenalina desde el primer salto.

NOTAS RELACIONADAS

Análisis experto para la serie Pegasus

El equipo de hipismo internacional de Meridiano Web, conformado por David García y Darwin Dumont, ha preparado un análisis exhaustivo de las tres competencias más importantes de la cartelera. Los fanáticos podrán consultar el desglose detallado de los eventos centrales de la jornada:

  • Pegasus World Cup Filly and Mare Turf (G2): 1,700 metros (grama), con $500,000 en premios.
  • Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes (G1): 1,800 metros (grama), con $1,000,000 en premios.
  • Pegasus World Cup Invitational (G1): 1,800 metros (arena), la prueba reina con $3,000,000 en premios.

La jornada hípica iniciará a las 12:00 del mediodía (hora de Venezuela). Los aficionados podrán sellar sus jugadas y vivir la pasión de estas carreras a través de Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro.

Un evento con historia

La Pegasus World Cup (G1) llegó a ser la carrera más rica del mundo. En sus inicios, repartió una bolsa de $12 millones. Desde su creación por el Grupo 1/ST, se ha convertido en el estandarte para impulsar la hípica en Gulfstream Park. Actualmente, el óvalo se encuentra en pleno Championship Meet 2025-2026, la temporada donde los mejores purasangres y profesionales del mundo convergen en Florida.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada Lionel Messi
Viernes 23 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Hipismo