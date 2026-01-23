¡El match de la semana!: Junior Alvarado será protagonista de este evento que presenta la Pegasus World Cup 2026

Suscríbete a nuestros canales

La jornada estelar del sábado en Gulfstream Park, tendrá ocho pruebas stakes con una premiación global de $5,5 millones a repartir en el Día de la Pegasus World Cup dentro de un calendario de doce carreras.

Una de estas pruebas de Graded, es el Fred W. Hooper S. (G3) con una bolsa a repartir de $175,000 en distancia de una milla sobre pista de arena. Prueba que atrajo a nueve machos maduros entre ellos los ganadores de grado Life and Time de Todd Pletcher con José Lezcano, y Knightbridge, del Godolphin montado por Junior Alvarado, para William Mott.

Pegasus World Cup: Duelo de titanes en la milla clásica

El Fred W. Hooper S. (G3) de esta temporada destaca en particular a dos ejemplares que han llamado la atención con una campaña poco común, pero sus escasas presentaciones han dejado huella.

Nos referimos a Life and Times, invicto que solo ha corrido dos veces, debutando hace apenas tres meses. Por su parte, Knightsbridge solo ha corrido tres veces desde el otoño de 2024.

Life and Times, hijo de Justify, entrenado por el miembro del Salón de la Fama Todd Pletcher, debutó en Aqueduct el 1 de noviembre con una victoria por cinco cuerpos, para volver a ganar el 6 de diciembre por un margen de siete cuerpos, carrera preparatoria para este evento.

Knightsbridge, por su parte, es entrenado por el también Salón de la Fama William Mott, regresó en noviembre tras nueve meses de descanso para ganar en Aqueduct. Un mes más tarde, se llevó el Mr. Prospector (G3) de Gulfstream. Knightsbridge ha ganado dos carreras en tres salidas en Gulfstream.

Pegasus World Cup: Javier Castellano lleva el enemigo a considerar

Tour Player, con Javier Castellano llega al Hooper con una racha de tres victorias consecutivas. El hijo de American Pharoahes entrenado por Whit Beckman, proveniente de la cuadra de Bob Baffert.

Steal Sunshine, de 7 años, hijo de Constitution, tiene siete victorias en la pista, incluida la Gulfstream Park Mile (G2) de 2024. Quedó séptimo en su última carrera en Fort Lauderdale (G3), pero en grama. Bobby Dibona lo presenta y Edgard Zayas el jinete. Dibona también presenta a Con Compania, que viene de un sexto en el Harlan’s Holiday (G3).

Nelson Avenue, hijo de Into Mischief, entrenado por Jorge Abreu llega luego de un segundo en el Forty Niner (G3) en Aqueduct. Llega con un récord de tres victorias en ocho salidas en esta distancia. Será guiado por Falvien Prat.

Racing Driver, Back Em Up y Catalytic, completan la nómina del Fred W. Hooper S. (G3), programada para la octava de la jornada del sábado 24 de enero en Gulfstream Park, con hora de inicio 3:41 p.m. hora venezolana.