¡Magia en el escenario! Así se definió la votación oficial de los Eclipse Awards 2025

Este jueves 22 de enero de 2026 en horas de la noche fue celebrada la edición 55 de los Eclipse Awards. La ceremonia se llevó a cabo en The Breakers Palm Beach, Florida, donde fueron premiados los campeones de la temporada anterior.

Como se conoce, este es el galardón más importante concedido a la hípica estadounidense a escala nacional. Para la premiación son escogidos purasangres en sus diferentes categorías, y en la clase humana.

Eclipse Awards: Una noche de gala

Durante la noche de gala y lujo, lo más destacado de la premiación fue el potro Sovereignty, que ganó dos estatuillas. Recibió el Eclipse Award como al mejor potro de 3 años con votación casi unánime y además se adjudicó el premio como el mejor caballo del año con 201 puntos.

En el renglón humano, el Sheik Mohammed Al Maktoum, propietario de los colores famosos de Godolphin, se llevó un par de estatuillas. Como dueño de caballos por sexta vez seguida y por quinta vez consecutiva como criador, un récord sin precedentes dentro de la industria norteamericana.

Premio Eclipse 2025 – Campeones – votación final

La NTRA que dirige, organiza y patrocina este evento dio a conocer los resultados finales de la votación realizada por los especialistas más clasificados dentro de la industria hípica americana, como lo son NTRA, Daily Racing Form y National Turf Writers And Broadcasters.

Campeón macho de 2 años: Ted Noffey totalizó 218 puntos. Further Ado, 1; Gstaad (GB), 1.

Mejor hembra de 2 años: Super Corredora, 146; Cy Fair, 49; Explora, 10.

Campeón jinete aprendiz: Pietro Moran, 128; Yedsit Hazlewood, 55; Christopher Elliott, 26.

Mejor hembra de 3 años: Nitrogen, 183; Shisospicy, 24; Gezora (FR), 5.

Campeón macho de 3 años: Sovereignty, casi unánime con 219 puntos de los 220 posibles.

Campeón jinete: Flavien Prat, 152; Irad Ortiz Jr., 52; John Velazquez, 6.

Mejor hembra sprinter del año: Shisospicy, 113; Splendora, 68; Kopion, 34.

Campeón sprinter macho: Book'em Danno, 115; Bentornato, 82; Nysos, 14.

Campeón Steeplechase: Cool Jet (IRE), 119; Zanahiyr (IRE), 51; Swore, 14.

Campeón criador: Godolphin, 212; WinStar Farm, LLC, 2; Aaron and Marie Jones, 1.

Campeón propietario: Godolphin, 206; Spendthrift Farm LLC, 7; Eclipse Thoroughbred Partners, 2.

Campeón entrenador: William Mott, 85; Brad Cox, 50; Chad Brown, 40.

Campeona hembra en arena: Thorpedo Anna, 171; Scylla, 33; Splendora, 9.

Campeón macho en arena: Forever Young (JPN), 127; Sierra Leone, 50; Nysos, 24.

Mejor hembra gramera del año: She Feels Pretty, 151; Gezora (FR), 36; Shisopicy, 22.

Campeón gramero macho: Notable Speech (GB), 115; Rebel’s Romance (IRE), 59; Ethical Diamond, 23.

Caballo del Año: Sovereignty, 201; Forever Young (JPN), 17; Ted Noffey, 2.