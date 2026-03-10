Récords y momentos memorables en la historia del Clásico Mundial de Beisbol - Parte 1

Suscríbete a nuestros canales

El torneo de 2026 será la sexta edición del campeonato internacional de béisbol de mayor prestigio. Se efectuó por primera vez hace 20 años, en 2006, y aunque era un proyecto joven, dejó claro el potencial que tendría en los años venidero, que creció con los años en popularidad y ha proporcionado momentos inolvidables, récords históricos y una gran cantidad de emoción.

Clásico Mundial de Béisbol 2006: Japón sorprendió a todo el mundo

Esta edición dejó atónita a la afición global porque nadie apostaba por el país que logró coronarse: Japón. Venezuela, Estados Unidos y República Dominicana eran los favoritos, y esa inclinación se sustentó sobre la base que fue la primera ocasión que en un torneo internacional se permitió la participación de jugadores de las Grandes Ligas. Japón derrotó a Cuba 10-6 en una final vibrante en la que Daisuke Matsuzaka solo permitió una carrera limpia en 4.0 innings siendo el jugador MVP del torneo (tres juegos ganados, ninguno perdido, efectividad de 1.38 en 13.0 innings). Aunque Venezuela avanzó a la segunda ronda tras quedar en el segundo lugar de su grupo inicial, en la fase de cuartos de final, no pudo superar a Cuba ni a República Dominicana, quedando eliminada.

Infografía: Gerónimo Maneiro

Infografía: Gerónimo Maneiro

Clásico Mundial de Béisbol 2009: Japón revalidó el título

Aquellos que creyeron que el título de Japón en 2006 fue un golpe de suerte entonces no repitieron ese argumento cuando los nipones revalidaron la corona. En 2009, el Clásico creció significativamente con un nivel de competencia más alto. Los Países Bajos sorprendieron a todos al eliminar a la poderosa República Dominicana en la primera ronda. Japón repitió como campeón, derrotando a Corea del Sur 5-3 en una final muy disputada que se jugó en el Dodger Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. El abridor nipón Hisashi Iwakuma permitió 4 hits, a carreras (limpias) y ponchó a 6 bateadores en 7.2 innings. El pitcher Daisuke Matsuzaka volvió a ser el MVP del campeonato (tres juegos ganados, ninguno perdido, efectividad de 2.45 en 14.2 innings).

Infografía: Gerónimo Maneiro

Clásico Mundial de Béisbol 2013: El dominio de República Dominicana

En la tercera edición del Clásico, República Dominicana hizo historia al coronarse campeones invictos, con una marca perfecta de 8-0. Su dominio fue rotundo a lo largo de todo el torneo, venciendo a Puerto Rico 3-0 en la final, al limitarlos apenas a 3 hits. Samuel Deduno abrió por Dominicana y se mantuvo en la lomita durante 5.0 innings. El Jugador Más Valioso del torneo fue el quisqueyano Robinson Canó, que en 8 juegos tuvo average de .469, 32 turnos al bate, 15 hits, y 6 carreras remolcadas.