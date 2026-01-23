Hipismo

Pronósticos Aqueduct: picks gratis y el dato clave para el viernes 23 de enero

La información para combinar en el programa de ocho competencias

Por

Darwin Dumont
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 08:00 am
Pronósticos Aqueduct: picks gratis y el dato clave para el viernes 23 de enero
NYRA
Suscríbete a nuestros canales

Hoy continua el segundo día de la semana hípica en el hipódromo de Aqueduct, con un programa de ocho carreras. La jornada de hoy no incluye prueba Stakes y la primera está pautada para iniciar a la 1:40 p.m., hora venezolana.

NOTAS RELACIONADAS

Meridiano: Datos hípicos para Aqueduct, New York

La jornada de este viernes 23 de enero, se realizarán ocho carreras que inician a la 1:40 p.m. hora venezolana. Dentro de este programa fueron diseñadas todas las carreras en tierra. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, arena (1:40 p.m. VEN)

  • You’re Lookin Good (4) baja de categoría y su jinete está inspirado.
  • Always Honest (5) lleva al jinete más efectivo en las últimas jornadas.
  • Vinnie Bankerino (1) está de turno y se mantiene el grupo.

Segunda carrera: 1.200m, arena (2:09 p.m. VEN)

  • El Grande O (5) su jinete tiene el timing. Decidirá.
  • Baby Yoda (2) el cambio de grupo, lo ayudará.
  • Acoustic Ave (1) está de turno y se mantiene el grupo.

Tercera carrera: 1.200m, arena (2:38 p.m. VEN)

  • Sabby Sunset (4) no tomen en cuenta la anterior. Es veloz y la distancia es ideal.
  • Lady Maringue (7) sigue en evolución. Indescartable.
  • Lookie Here (2) su última participación en Aqueduct lo deja con buenas posibilidades.

Cuarta carrera: 1.400m, arena (3:08 p.m. VEN)

  • Always Be Smart (4) fuerte contendiente en esta categoría.
  • King The Magician (1) tendrá buen rendimiento aquí.
  • Ez Roll (6) tiene buenas posibilidades, dada su forma reciente.

Quinta carrera: 1.200m, arena (3:38 p.m. VEN)

  • Kay Road (9) su última carrera la coloca con potencial.
  • Call Me Jai (1) fuerte contendiente en esta categoría.
  • My First Dinah (3) debut prometedor, podría conquistar el éxito.

Sexta carrera: 1.200m, arena (4:08 p.m. VEN)

  • Forgone (5) el cambio de monta lo hace fuerte contendiente con potencial.
  • Smilensaycheese (2) no consideren la anterior, tiene buenas posibilidades.
  • Skytown (3) presentó problemas en su última. Se hará nombrar al final.

Séptima carrera: 1.600m, arena (4:38 p.m. VEN)

  • Rachel’s Rock (6) será contendiente en este grupo.
  • That’s Funny (4) tiene buenas posibilidades dada su forma reciente.
  • Toxic Girl (5) su anterior no se debe considerar. El grupo es cómodo.

Octava carrera: 1.600m, arena (5:08 p.m. VEN)

  • Beck’s Dreamer (10) esta yunta Rice/Lezcano, es la más afectiva en este óvalo. Defiende el dato clave de la jornada.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Eclipse Award LVBP HINAVA
Viernes 23 de Enero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo