Pronósticos Aqueduct: picks gratis y el dato clave para el viernes 23 de enero

Hoy continua el segundo día de la semana hípica en el hipódromo de Aqueduct, con un programa de ocho carreras. La jornada de hoy no incluye prueba Stakes y la primera está pautada para iniciar a la 1:40 p.m., hora venezolana.
La jornada de este viernes 23 de enero, se realizarán ocho carreras que inician a la 1:40 p.m. hora venezolana. Dentro de este programa fueron diseñadas todas las carreras en tierra. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.600m, arena (1:40 p.m. VEN)
- You’re Lookin Good (4) baja de categoría y su jinete está inspirado.
- Always Honest (5) lleva al jinete más efectivo en las últimas jornadas.
- Vinnie Bankerino (1) está de turno y se mantiene el grupo.
Segunda carrera: 1.200m, arena (2:09 p.m. VEN)
- El Grande O (5) su jinete tiene el timing. Decidirá.
- Baby Yoda (2) el cambio de grupo, lo ayudará.
- Acoustic Ave (1) está de turno y se mantiene el grupo.
Tercera carrera: 1.200m, arena (2:38 p.m. VEN)
- Sabby Sunset (4) no tomen en cuenta la anterior. Es veloz y la distancia es ideal.
- Lady Maringue (7) sigue en evolución. Indescartable.
- Lookie Here (2) su última participación en Aqueduct lo deja con buenas posibilidades.
Cuarta carrera: 1.400m, arena (3:08 p.m. VEN)
- Always Be Smart (4) fuerte contendiente en esta categoría.
- King The Magician (1) tendrá buen rendimiento aquí.
- Ez Roll (6) tiene buenas posibilidades, dada su forma reciente.
Quinta carrera: 1.200m, arena (3:38 p.m. VEN)
- Kay Road (9) su última carrera la coloca con potencial.
- Call Me Jai (1) fuerte contendiente en esta categoría.
- My First Dinah (3) debut prometedor, podría conquistar el éxito.
Sexta carrera: 1.200m, arena (4:08 p.m. VEN)
- Forgone (5) el cambio de monta lo hace fuerte contendiente con potencial.
- Smilensaycheese (2) no consideren la anterior, tiene buenas posibilidades.
- Skytown (3) presentó problemas en su última. Se hará nombrar al final.
Séptima carrera: 1.600m, arena (4:38 p.m. VEN)
- Rachel’s Rock (6) será contendiente en este grupo.
- That’s Funny (4) tiene buenas posibilidades dada su forma reciente.
- Toxic Girl (5) su anterior no se debe considerar. El grupo es cómodo.
Octava carrera: 1.600m, arena (5:08 p.m. VEN)
- Beck’s Dreamer (10) esta yunta Rice/Lezcano, es la más afectiva en este óvalo. Defiende el dato clave de la jornada.