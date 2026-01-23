¡Cuidado con esta monta!: Emisael Jaramillo está listo para ganar su primera prueba de Grado en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

Un total de nueve carreras fueron programadas para este sábado 24 de enero en el hipódromo de Santa Anita Park, donde se incluyó La Canada Stakes (G3) de $100,000 en distancia de 1.700 metros en pista de arena, para yeguas adultas.

Esta prueba atrajo la inscripción de seis yeguas, entre ellas So There She Was, de la cuadra de Doug O'Neill, con la monta del jinete venezolano Emisael Jaramillo. Además, de tres candidatas de Bob Baffert, que buscarán darle otra victoria en este evento al entrenador Salón de la Fama.

Santa Anita Park: Emisael Jaramillo, listo para la sorpresa

Emisael Jaramillo, quien retomó el ritmo ganador en Santa Anita Park, luego de un comienzo algo lento, el jockey nativo del estado Guárico, Venezuela, tendrá la oportunidad con la yegua So There She Was, de Doug O’Neill, de llevarse el triunfo en La Canada Stakes (G3) este sábado en Santa Anita Park.

So There She Was es una hija de Munnings en la yegua Risk Premium por Take Charge Indy, que hará su debut esta temporada luego de un sexto lugar en La Brea S. (G1) corrida el mes anterior en Santa Anita Park. So There She Was es ganadora de dos carreras que incluyen el Remington Park Oaks.

Bob Baffert contará con tres presentadas: Ooty (Arg), Brillantly y Nafisa. Siendo Brillantly, la hija de Uncle Mo, ganadora de una carrera, llevará la monta de Juan Hernández, que viene de ser cuarta en La Brea S. (G1), prueba ganada por Usha, también de Baffert, el pasado 28 de diciembre. Completa la nómina, Fugitive Star y Jane Austen.