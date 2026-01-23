Última Hora: Madaket Road queda fuera de la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 24 de enero, el Hipódromo de Gulfstream Park recibirá a miles de visitantes con motivo de la Pegasus World Cup (G1), competencia de $3,000,000 en 1,800 metros, la cual tendrá doce contendientes en acción.

De último momento, se ha conocido que el caballo Madaket Road no participará en el cotejo. Entrenado por Bob Baffert, el representante de la sociedad formada por SF Racing, LLC, Starlight Racing, Madaket Stables, LLC, Bashor Racing, LLC, Determined Stables, Robert E. Masterson, Tom J. Ryan, Waves Edge Capital, LLC y Catherine Donovan, da paso a uno de los elegibles dispuestos en la nómina inicial

Madaket Road no verá acción por esta razón

Uno de sus dueños, Tom J. Ryan, publicó a través de su cuenta en la red social X (Twitter), que Madaket Road, hijo de Quality Road, comenzó a formársele un abceso, lo que ha motivado que el purasangre retorne a California para el tratamiento de esto.

Con campaña de nueve actuaciones y una victoria, la prueba más reciente de Madaket Road fue el 28 de diciembre de 2025 en Santa Anita Park, al terminar cuarto en el Malibu Stakes (G1) que ganó su compañero de establo Goal Oriented.

Prevenidos para la acción

Al momento de redactar esta nota, los elegibles eran Lightning Tones, monta de José Morelos para el establo de José Castro y Catalytic, asignado a David Egan, el cual hace el binomio con el venezolano Antonio Sano.