Junior Alvarado para Meridiano: “El 2025, por lejos, ha sido mi mejor año como profesional”

La campaña de compromisos de Junior Alvarado en Estados Unidos fue casi perfecta de principio a fin, comenzando en el mes de mayo al ganar el Kentucky Derby (G1) con el ejemplar Sovereignty, y finalizando en noviembre con un triunfo en la Breeders’ Cup con la yegua Scylla.

Entrevista de Junior Alvarado con Meridiano.net

Junior Alvarado, Atleta Meridiano 2025 y ganador del premio Atleta del Año por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela, atendió vía telefónica al equipo de hípica de Meridiano.net para hablar de lo que fue su temporada de montas del 2025.

“El 2025 fue, sin comparación, el mejor año. He tenido otros años con grandes victorias, pero no lo comparo con ningún año anterior”, afirmó el jinete.

Sobre su preparación y calendario de participación en los meetings para este 2026, Alvarado indicó: “El plan es hacer el meeting de invierno en Florida, en el Championship Meet de Gulfstream Park. Luego, en la primera semana de abril, nos mudaremos a Keeneland para el meeting de tres semanas, y de ahí a Churchill Downs por una semana, que sería la semana del Derby”.

Además, complementó su itinerario: “Una vez pase la semana del Derby, me mudaré a mi casa en Nueva York para comenzar la campaña en Aqueduct, seguir en Saratoga y regresar al meeting del nuevo Belmont Park, hasta que llegue el invierno y vuelva a Gulfstream Park”, enfatizó.

Sobre la campaña del ejemplar de ahora cuatro años, Sovereignty —doble coronado de 2025—, indicó que el purasangre tiene semana y media trabajando en el complejo de Payson Park bajo las órdenes del entrenador Bill Mott, y que esperan el momento adecuado para definir su calendario de carreras.

Junior Alvarado cerró el 2025 con 116 triunfos y una producción de 18 millones de dólares. Además, superó sus propias marcas personales con 31 victorias en Stakes y 17 en Graded Stakes, sobrepasando los 16 que consiguió en el año 2023.