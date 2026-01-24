LVBP: Danry Vásquez establece un nuevo récord personal en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

En un round robin donde cada turno al bate pesa más que nunca, Danry Vásquez ha logrado destacarse como una de las piezas ofensivas más determinantes de la postemporada a lo largo de su carrera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Su consistencia con hombres en base y su capacidad para responder en momentos de presión lo han convertido en el referente ofensivo de esta fase decisiva.

El jardinero de 32 años ha sido sinónimo de aprovechar cada oportunidad. Jornada tras jornada, su nombre aparece como uno de los bateadores más efectivos y protagónicos de los Cardenales de Lara. No se trata solo de números, sino de impacto real en el desarrollo de los encuentros, algo que, sin duda, suele definir a los bateadores de jerarquía en instancias cortas y exigentes en una de las ligas invernales más importantes de este deporte.

Round Robin - Danry Vásquez

Con 20 carreras remolcadas, Vásquez lidera el departamento de impulsadas en lo que va de estos playoffs, una cifra que además representa un nuevo récord personal en postemporada tras ocho años de experiencia en estas instancias de la LVBP.

El registro habla de madurez ofensiva, lectura del juego y una notable evolución en su enfoque al plato cuando más se le necesita. A lo largo de su trayectoria, Vásquez ha participado en múltiples rondas semifinales, pero nunca había alcanzado un nivel de producción tan alto en tan corto periodo y esto solo demuestra que ha descifrado mejor que nunca a los lanzadores rivales.

Su desempeño actual no es producto del azar y, para el combinado larense, contar con un bate encendido como el de Vásquez marca diferencia.

Finalmente, y más allá de las estadísticas, Danry Vásquez atraviesa el mejor Round Robin de su carrera y su nombre ya quedó grabado entre los protagonistas de la postemporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.