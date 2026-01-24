LVBP: Escenarios de Cardenales y Magallanes para avanzar a la final

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2025/2026 entra en su fase más tensa en estas próximas horas. A falta de dos compromisos para cerrar el calendario, Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara comparten el segundo lugar con récord de ocho triunfos y seis derrotas, un escenario que mantiene las expectativas en lo más alto para ver quién será el segundo clasificado a la gran final.

Ambos equipos han transitado caminos similares durante esta etapa decisiva. Magallanes logró recuperarse tras un inicio irregular y encontró estabilidad en momentos clave, mientras que Cardenales apostó por la constancia para mantenerse y siempre se ha mantenido cerca de los puestos de clasificación.

Este sábado 24 de enero, justamente ambos equipos se ven las caras en un duelo que será clave. Por esto, el margen de error, sin embargo, es mínimo y cada out comienza a pesar más que cualquier otro día.

Escenarios de Magallanes y Cardenales

Con dos juegos restantes para cada novena, el panorama es claro: si ambos conjuntos finalizan la jornada del domingo 24 de enero con el mismo balance, el reglamento de la LVBP establece la realización de un juego extra el lunes 26 de enero para definir quién avanzará a la Serie Final y así enfrentar a Caribes de Anzoátegui.

Este posible duelo extra representa un reto mental para ambas franquicias, como ha sido durante toda la postemporada. La nave turca confía en su capacidad de reacción y en la experiencia de un roster acostumbrado a la presión. Además, tienen cinco victorias de manera consecutiva. Mientras que Cardenales se apoya en su orden, talento y jerarquía ofensiva para sacar los resultados a su favor.

Si se establece, el juego extra entre turcos y crepusculares promete alta tensión, altos niveles de audiencia y un ambiente digno de una final adelantada entre dos organizaciones históricas. Además, el ganador tendría apenas horas para cambiar el chip y prepararse para disputar la serie por el campeonato ante el combinado oriental.

Con el primer finalista ya definido en Caribes de Anzoátegui, la LVBP se encamina a un cierre cargado de dramatismo en el Round Robin. Magallanes y Cardenales no solo luchan por un boleto, sino por imponer carácter y su deseo de quedarse con la gloria en el circuito venezolano.