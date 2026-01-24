LVBP: Caribes de Anzoátegui clasifica a la gran final, ¿cuántas tiene en su historia?

Suscríbete a nuestros canales

Luego de un par de temporadas complicadas en cuanto a resultados, Puerto La Cruz volverá a celebrar otra final de la LVBP. Y es que en la noche de este viernes se concretó la clasificación de los Caribes de Anzoátegui, quienes desplegaron un gran juego de pelota de principio a fin durante el Round Robin de esta temporada 2025-2026.

Bajo el mando de un manager novato como Asdrúbal Cabrera, el conjunto oriental se convirtió en el primer finalista de la presente zafra, esto gracias a una combinación entre pitcheo dominante y ofensiva letal. Su más reciente victoria contra Bravos de Margarita, por 9 a 3, también le garantizó abrir la gran final en el Alfonso "Chico" Carrasquel.

Una nueva final para Caribes

El nombre de Caribes de Anzoátegui se acostumbró a estar presente en las finales de la LVBP en los últimos 25 años. Incluso, hay que resaltar que logró la proeza de clasificar a dichas instancias en tres temporadas seguidas, demostrando así un gran dominio en el torneo venezolano.

Como muchos recordarán, la última final que disputó la Tribu fue en la campaña 2021-2022, cuando cayeron ante Navegantes del Magallanes. Luego de eso, la organización sufrió tres años sin avanzar al Round Robin, hasta que las cosas cambiaron en esta 2025-2026.

Ahora, Caribes de Anzoátegui jugará su novena final de LVBP e intentará levantar el título por quinta ocasión en su historia. Su posible rival saldrá entre Cardenales de Lara y, justamente, el conjunto filibustero.

Campeonatos de Caribes de Anzoátegui en la LVBP

2010-2011 | vs Tigres de Aragua | 4-3

2014-2015 | vs Navegantes del Magallanes | 4-1

2017-2018 | vs Cardenales de Lara | 4-2

2020-2021 | vs Cardenales de Lara | 4-0

Subcampeonatos de Caribes de Anzoátegui en la LVBP