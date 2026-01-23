LVBP: Felipe Rivero se afianza como el brazo clave del Magallanes en enero

Suscríbete a nuestros canales

Luego de dominar durante toda la ronda regular, el pitcheo de los Navegantes del Magallanes ha sufrido algunos problemas importantes durante la postemporada. En el Round Robin, los filibusteros ostentan una efectividad de 5.50, la tercera de toda esta postemporada, lejos de la efectividad de 4.18 que mostraron en la ronda regular, la mejor del circuito.

Sin embargo, los problemas magallaneros han estado principalmente en el pitcheo abridor, que tiene efectividad de 7.14 en los 14 compromisos disputados por el equipo en enero. El relevo, por su parte, ha estado un poco más acertado, y gran parte de esto se lo deben a un nombre que ha brillado con luz propia: Felipe Rivero.

Felipe Rivero, el seguro del bullpen magallanero

Y es que, en efecto, Felipe Rivero ha mostrado un dominio absoluto durante el Round Robin con los Navegantes del Magallanes, para lograr afianzarse como uno de los brazos más importantes de "La Nave" en este mes de enero.

De momento, el zurdo tiene marca de un triunfo sin derrotas, y una efectividad sumamente sólida de 1.93 en nueve encuentros, en los que ha permitido tan solo dos carreras en 9.1 entradas de acción. El de San Felipe también acumula 13 ponches, y solo ha concedido par de boletos y cinco imparables, lo que le deja como reflejo un WHIP extraordinario de 0.75.

Durante la racha positiva de cinco triunfos que mantiene Magallanes, Felipe Rivero ha podido actuar en tres ocasiones, acumulando 3.2 entradas de acción, en las que no ha permitido imparables y solo ha concedido un boleto, además de tener un juego salvado y un triunfo. Sin duda, un relevista de alto nivel que ha sabido rendir de gran forma en un momento importante.