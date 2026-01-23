LVBP: Ángel Reyes acerca a Magallanes a la final con increíbles registros

Suscríbete a nuestros canales

Ángel Reyes se convirtió en el "Muchacho de la película" y consolidó su gran presentación en el actual Round Robin con una producción perfecta para liderar la victoria de Navegantes del Magallanes, que dejaron en el terreno 10x9 a Cardenales de Lara, en la jornada de este jueves 22 de enero.

Antes de que Tucupita Marcano se convirtiera en héroe con sencillo remolcador en el noveno inning, el jardinero fue el encargado de meter de lleno en el compromiso a los bucaneros con un inmenso cuadrangular de tres carreras para poner las acciones por mínima diferencia (9x8) en la parte baja del séptimo tramo.

Después de recibir un ramillete doloroso de nueve anotaciones en el quinto capítulo, el guardabosque fue uno de los responsable de darle vida a los eléctricos. El bambinazo fue uno de los tres conexiones para cerrar un desempeño valioso al ligar perfecto de 3-3 con cuatro remolques, dos anotadas y par de boletos recibidos. Su labor con el madero no solo mantuvo las esperanzas de su equipo de avanzar a la gran final de la LVBP, sino que ayudó para escalar hasta el segundo puesto en la tabla de posiciones.

Ángel Reyes brilla en el Round Robin con Magallanes

La baja producción de Reyes durante la temporada regular ha quedado en el último tanto para la organización como jugador, quien ha conseguido encenderse con el bate en el momento más importante de la campaña. Después de su actuación perfecta en la cartelera de este jueves por la noche, el de Barcelona elevó sus estadísticas a .500 de promedio al bate, 11 anotaciones, dos vuelacercas, 10 empujadas y un OPS de 1.423 en 32 apariciones al plato.

El desempeño contra Cardenales de Lara fue el sexto encuentros con múltiples imparables de los últimos siete juegos en el Round Robin, siendo una clara evidencia de que es uno de los toleteros más calientes en las mencionadas instancias de la pelota criolla.