LVBP: Hernán Pérez sigue haciendo historia e iguala una marca de Marco Scutaro y Alex Delgado

Caribes de Anzoátegui tiene pie y medio en la final de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y en gran parte se lo deben al increíble aporte de Hernán Pérez. Como de costumbre, el utility ha sido uno de los mejores jugadores de toda la postemporada, y su rendimiento le ha valido para mostrar números excepcionales.

Por ejemplo, este jueves 22 de enero fue vital para el triunfo oriental sobre Águilas del Zulia en Maracaibo, por pizarra de 11-3. El toletero aragüeño se fue de 5-2 con el madero, con par de dobles y con dos rayitas impulsadas, para así mejorar sus promedios del Round Robin a una sólida línea de .308/.366/.585/.951.

Además, con su par de tubeyes, Hernán Pérez llegó a la cifra de 28 de por vida en instancias de postemporada en Venezuela, para igualar la marca de peloteros como Marco Scutaro o Alex Delgado, y así afianzarse como uno de los grandes bateadores de instancias definitorias en los últimos años de nuestra pelota rentada.

Hernán Pérez no para de batear

Ante Águilas, Hernán Pérez conectó par de inatrapables en cinco oportunidades en la caja de bateo, con dos dobletes, cifra con la que llega a 28 de por vida en postemporada en la LVBP, para igualar el tope histórico de otros cinco peloteros: Óscar Azocar, Ángel Reyes, Marco Scutaro, Alex Delgado y Alberto Calaspo.

Estos seis toleteros comparten el puesto 25 en el ranking histórico de bateadores con más dobles en la historia de los playoffs de la LVBP. Además, Pérez tiene chances de seguir subiendo en el listado, ya que con un doble más igualaría los 29 de Alí Castillo, y con dos sería el pelotero número 24 en la historia de la pelota invernal de Venezuela en acumular 30 dobles en postemporada. Sin duda, un jugador nacido para estos momentos.