Ángel Reyes pone de pie a los magallaneros con este inmenso vuelacercas

El utility extendió su racha de encuentros conectando imparables 

Por

Neyken Vegas
Jueves, 22 de enero de 2026 a las 10:52 pm
FOTO: CORTESÍA
La postemporada que está teniendo Ángel Reyes no tiene adjetivo y en la jornada de este jueves, continuó siendo clave en la alineación turca, esta vez con un tremendo cuadrangular que puso a toda la afición de pie.

Los Navegantes del Magallanes y los Cardenales de Lara le están regalando uno de los mejores duelos del Round Robin a los presentes en el José Bernardo Pérez y aunque los "Crepusculares" se encontraban ganando al inicio del séptimo tramo 9 carreras por 5, el poder de Reyes se encargó de poner la situación "chiquitica".

Ángel Reyes puso el juego por la mínima:

Después de un par de outs, Leandro Cedeño Cedeño y Rougner Odor conectaron indiscutibles de forma consecutiva, para dejarle la "mesa servida" a Ángel, quien no perdonó al derecho Norwith Gudiño.

El inspirado bateador estaba en cuenta favorable y aprovechó una recta que se quedó alta, para depositarla a mitad de gradas entre los jardines central e izquierdo, trayendo tres rayitas a la registradora y colocando a su equipo por la mínima 9-8, en este crucial desafío.

