¡De infarto! Magallanes deja en el terreno a Cardenales y les asalta el segundo lugar

Los Navegantes del Magallanes están indetenibles y en esta jornada, dejaron en el terreno a Cardenales de Lara de forma increíble con un batazo heróico de Tucupita Marcano, para meterse en puestos de clasificación a la final.

Los dirigidos por Yadier Molina llegaron al último tramo abajo por una carrera, sin embargo, aprovecharon cada oportunidad de los visitantes y terminaron imponiéndose 10 carreras por 9, con un llenazo en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Resumen:

El compromiso fue un sube y baja de emociones, con los "Eléctricos" tomando la delantera en la baja del tercero con cuatro rayitas. No obstante, el quinto episodio fue de terror, para sus lanzadores y la ofensiva larense fabricó sus nueve anotaciones en ese tramo.

Tal cómo ha venido ocurriendo en los últimos desafíos, Magallanes no se dio por vencido, descontando con una carrera en la sexta entrada y se pusieron por diferencia de una sola carrera en el séptimo, gracias a un inmenso cuadrangular de tres rayitas del encendido Ángel Reyes.

Novena entrada de "locura" en Valencia:

Los locales llegaron a su última oportunidad ofensiva de la noche abajo en la pizarra 9-8. No obstante, los dos primeros bateadores se embasaron y Rougner Odor, conectó una línea que parecía dominada por el jardinero derecho, pero el defensor no pudo atraparla y la bola se fue hasta la pared, provocando el empate turco. Además, quedaron corredores en tercera y segunda respectivamente.

Los "Pájaros Rojos" decidieron llenar las bases con boleto intencional a Ángel Reyes y en primera instancia les funcionó, debido a que Luis Sardiñas bateó un rodado para doble play por la vía 42-25, algo que parecía aliviar las cosas. Sin embargo, Renato Núñez se embasó por jugada de selección y nuevamente se congestionaron las almohadillas de Navegantes.

Con esta situación y en cuenta de 2-2, Tucupita Marcano, se puso la capa de héroe con un inatrapable al jardín derecho, que dejó tendidos a los "Crepusculares" en un compromiso infartante.

Magallanes asalta el segundo lugar:

Lo más importante de este triunfo, para la novena "Filibustera", es que acumulan cinco lauros en fila y le arrebataron el segundo puesto de la tabla de posiciones justamente a Cardenales de Lara.

El balance en este todos contra todos, para los navieros quedó en 8-6 y Lara ahora dejó su foja en 7-6.