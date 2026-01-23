LVBP: La mística de Yadier Molina impulsa la reacción del Magallanes en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

La atmósfera en el José Bernardo Pérez ha cambiado. Tras un inicio de postemporada lleno de dudas, los Navegantes del Magallanes han encontrado en su timonel, Yadier Molina, el ancla necesaria para navegar las aguas turbulentas del Round Robin. El mánager puertorriqueño, fiel a su estilo disciplinado y pasional, ha dejado claro que la identidad de su equipo ha dado un giro definitivo hacia la entrega absoluta.

"El carácter de este equipo es personal y están sudando la camiseta como se debe", afirmó Molina tras la reciente victoria de la Nave Turca. Sus palabras no son casualidad; son el reflejo de una plantilla que ha pasado de la inconsistencia a una intensidad que recuerda a las mejores épocas del club. Para el ex-receptor de Grandes Ligas, su rol va más allá de la estrategia técnica: "Yo me encargo de mantener el foco", agregó con la seguridad de quien ha vivido mil batallas en octubre.

El balance de la resurrección

El impacto del discurso de Molina se traduce directamente en la tabla de posiciones. En este Round Robin de la temporada 2025-2026, el Magallanes ha logrado estabilizar su rumbo y actualmente ostenta un récord de 7 victorias y 6 derrotas.

Aunque la lucha por los dos boletos a la Gran Final es encarnizada, el equipo se mantiene en el corazón de la pelea, demostrando una resiliencia que muchos daban por perdida semanas atrás. La capacidad de Molina para blindar el vestuario y exigir ese "sudor extra" ha permitido que los Navegantes dependan de sí mismos en este tramo crítico del calendario.

La clave: el enfoque

Bajo la tutela de Molina, el Magallanes ha mostrado una notable mejoría en los fundamentos del juego:

Pitcheo oportuno: La rotación ha logrado sostener ventajas mínimas bajo presión.

Defensa agresiva: Se percibe una mayor urgencia en cada jugada, contagiada por la intensidad del mánager.

Mentalidad ganadora: El equipo ha ganado juegos clave en los innings finales, validando la tesis de Molina sobre el carácter del grupo.

La filosofía es clara: mientras los jugadores pongan el coraje en el terreno, Yadier Molina pondrá la calma y el enfoque estratégico para llevar al Magallanes de regreso a la instancia definitiva del béisbol venezolano.