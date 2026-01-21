Magallanes sigue soñando con la final y vence a Bravos en Porlamar

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes siguen enrachados y acaban de vencer a Bravos de Margarita en el primero de la miniserie en el estadio Nueva Esparta, para extender a tres su cadena de triunfos y mantenerse a un solo juego del segundo lugar de la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Yadier Molina lograron ganarle la batalla de "toma y dame" a los Isleños con un oportuno rally en el último tramo, para obtener el lauro con marcador final de 7 carreras por 5.

Resumen:

Aunque el importado Carlos Sepúlveda remolcó la primera de los "Eléctricos" en la entrada inicial, la respuesta local fue inmediata con sencillos remolcadores de Alexi Amarista y César Idrogo respectiva mente, para voltear el marcador.

Sin embargo, el encuentro se igualaría en el tercer inning con un inmenso cuadrangular solitario de Eliézer Alfonzo Jr. Aunque nuevamente la respuesta llegó de manera inmediata en la parte baja y la ventaja fue aumentada (2-4) por los "Insulares" en el siguiente episodio.

Los turcos llegaron al octavo inning con pocas esperanzas, debido a la baja producción de sus bateadores. Pero justamente en ese momento, apareció el MVP de la campaña anterior, Renato Núñez, con el vuelacercas que empató de manera sensacional el duelo (4-4). La alegría duraría poco con la quinta rayita de Bravos en la baja de ese mismo capítulo.

A pesar de llegar al último tramo con la ventaja mínima, Claudio Custodio, no pudo colocar el candado y un rally de tres anotaciones, sellado por un doble heroico de Wilfredo Tovar, tras un boleto intencional a Tucupita Marcano, terminó dándole la vuelta definitiva a la pizarra en este emocionante desafío.

Raffi Vizcaíno (1-0) fue el pitcher ganador, mientras que Félix Cepeda (1) se apuntó su primer salvamento del "todos contra todos" y Claudio Custodio (0-1) se quedó con el revés.

¿Cómo queda el panorama para estos equipos con el reciente resultado?

Este resultado acabó con la mínima esperanza de los margariteños de meterse en la instancia decisiva, contrario a lo que ocurrió con los dirigidos por Yadier Molina.

Los "Filibusteros" igualaron a las Águilas del Zulia en el tercer lugar de la tabla de posiciones, ambos con balance de 6-6 y se mantienen a un juego de diferencia de Cardenales de Lara (7-5(, quienes ocupando el segundo puesto.