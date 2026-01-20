LVBP: Aldrem Corredor acecha récord histórico de Luis Raven

Suscríbete a nuestros canales

La actual postemporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está siendo testigo de una de las actuaciones más dominantes por parte de un refuerzo en los últimos años. Aldrem Corredor, quien se unió a la causa oriental para potenciar el lineup, se encuentra a las puertas de la historia. Con el madero encendido, el inicialista está a solo cuatro remolcadas de igualar una marca que ha permanecido vigente por más de dos décadas.

Para entender la magnitud de lo que está logrando Corredor, es necesario retroceder hasta la campaña 1998-1999. En aquel entonces, el recordado slugger Luis Raven, actuando como refuerzo de los Leones del Caracas, estableció una marca al remolcar 16 carreras en un solo Round Robin.

¿Podrá superar la barrera de las 16 remolcadas?

El calendario del Round Robin entra en su etapa decisiva y el margen de error es mínimo. Sin embargo, con el ritmo que lleva Corredor, la pregunta no parece ser si alcanzará a Raven, sino cuántas carreras más podrá sumar para establecer un nuevo tope difícil de superar en el futuro.

Corredor acumula 12 con un promedio de .346 y un OPS de 1.097, siendo la principal bujía de los Caribes de Anzoátegui.