LVBP: Ángel Reyes silencia a sus críticos y responde en la hora cero con Magallanes

La gran victoria que obtuvo Magallanes ante Cardenales de Lara este lunes 19 de enero tuvo un gran protagonista: Ángel Reyes. El toletero ha tenido una primera campaña difícil con los filibusteros, ya que a pesar de conectar ocho vuelacercas, quedó a deber en momentos importantes.

Sin embargo, el beisbol, como la vida misma, suele dar revanchas. Con dos outs y abajo 2-1 en el marcador, Reyes se montó en la caja de bateo en el octavo episodio ante Lara, con hombres en segunda y tercera. A pesar de que sus números con corredores en posición anotadora no son buenos, el diestro se las arregló para dar el batazo clave, y demostrar que sí puede rendir en los momentos de apremio.

Ángel Reyes se redime en un momento importante

En la parte alta de inning ocho, Ángel Reyes conectó un fantástico batazo hacia el jardín izquierdo, para traer dos carreras a la goma y devolverle la ventaja al cuadro filibustero. Este hit terminó definiendo el juego en favor de los eléctricos, para meterlos de lleno en la pelea por un cupo en la Final.

Además, el oriental logró responder en un momento importante, algo que le había costado a lo largo de la campaña. En la ronda regular, Reyes bateó para .184/.273/.327/.600 con hombres en posición anotadora, con solo nueve imparables y 14 ponches en esa situación.

Sin embargo, en el round robin, Ángel Reyes registra promedios fantásticos de .500/.667/.500/1.167 con gente en posición anotadora, producto de tres imparables en seis turnos en dichas condiciones. A pesar de las dudas y las críticas, el jardinero ha sabido darle un giro de 180 grados a su situación en enero.