LVBP: Yohander Méndez reparte arepas en Margarita en gran noche del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles en el Round Robin tuvo como uno de sus careos a Navegantes del Magallanes contra Bravos de Margarita, en el Estadio Nueva Esparta. Allí, el hombre encargado para tomar el montículo por parte de los filibusteros fue Yohander Méndez, quien al final tuvo su mejor noche de la temporada 2025-2026.

Cinco ceros con la firma de Yohander

En esta ocasión, el lanzador carabobeño completó por primera vez cinco entradas en esta zafra, demostrando dominio sobre sus rivales en todo momento. Su línea de trabajo se completó con tres hits en contra, dos bases por bolas y un ponche.

Luego del inmenso primer episodio de ocho carreras de Navegantes del Magallanes, Yohander Méndez inició sus acciones con boleto y sencillo, aunque fue capaz de controlar la situación al forzar un rodado para doble matanza.

El segundo capítulo lo inició de la misma forma, pero en esta ocasión sacó de circulación a los tres siguientes bateadores. La seguidilla se extendió a seis, ya que el tercero lo resolvió por la vía rápida.

Respecto al cuarto y quinto, Méndez apenas toleró un indiscutible más para preservar el cero en el marcador. Al final, Navegantes del Magallanes triunfó 12 a 2 ante Bravos de Margarita para seguir metiendo presión en el Round Robin.