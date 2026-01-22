LVBP: Renato Núñez se luce en noche histórica con dos jonrones con las bases llenas

Suscríbete a nuestros canales

A falta de cuatro jornadas para que finalice el Round Robin, los Navegantes del Magallanes tienen viento a favor para tratar de meterse de lleno en la pelea por un cupo a la final. Y es que durante la noche de este miércoles, Renato Núñez no tardó en convertirse en el músculo ofensivo del equipo gracias a su poder.

Renato y Magallanes van con todo

En la misma primera entrada sucedió todo. Los bateadores del conjunto filibusteros aprovecharon todas sus visitas al plato para castigar al pitcheo insular, concretando un total de ocho rayitas para tomar una enorme ventaja en la pizarra.

Justamente, Renato Núñez se encargó de sumar cuatro de esas anotaciones con un solo swing. Y es que con las bases llenas le desapareció la pelota a Adrián Luna por todo el jardín izquierdo, llegando así a tres batazos de vuelta completa en lo que va de Round Robin.

Pero eso no quedó allí. En una nueva visita al plato, a la altura del séptimo, se encontró nuevamente la casa llena, y tras un gran duelo contra el relevista Luis Amaya volvió a disparar un grand slam para poner el marcador 12 a 1 a favor del Magallanes en ese entonces.

Cabe agregar que ahora el valenciano pasó a ser el líder de jonrones (4) y de carreras remolcadas (12) de Navegantes del Magallanes en esta fase semifinal.