LVBP: Wilfredo Tovar se compromete con Magallanes y se olvida de Leones del Caracas

Wilfredo Tovar fue el encargado de poner cifras definitivas en la victoria (7x5) de Navegantes del Magallanes sobre Bravos de Margarita, en la jornada de este martes 20 de enero en el Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El refuerzo de los bucaneros conectó doblete por la raya del jardín derecho para traer dos carreras al plato en la parte alta del noveno capítulo del desafío.

La ficha de Leones del Caracas aceptó la invitación de unirse a los bucaneros cuando fue tomado en el draft de sustituciones y adiciones, siendo un movimiento que está funcionando a la perfección para la gerencia valenciana, que mantiene sus esperanzas de decir presente en la gran final.

Tovar terminó como uno de los principales protagonistas en la remontada de Magallanes tras ligar de 5-2 con doblete, par de impulsadas, anotada y boleto. El tercera base dejó saber su satisfacción de defender los colores de "La Nave" y lanzó dar dardo a los Leones del Caracas, quienes se quedaron fuera de la pelea por el título por segunda campaña consecutiva en la actual edición de la pelota.

Wilfredo Tovar se compromete con Magallanes

Después de convertirse en figura en el desafío ante Bravos de Margarita, el refuerzo de los nave se mostró emocionado por sumar a la causa de la novena y destacó su actual participación en el Round Robin como la mejor sensación en la vigente entrega en el circuito invernal.

Hay una buena química, creo que es la mejor que he vivido esta temporada, los muchachos están enfocados en dar lo mejor de sí, nunca se dan por vencidos y eso es algo que nos ha ayudado desde que comenzamos a ganar, y vamos a seguir dando lo mejor de nosotros”, declaró el experimentado infielder a Iván Medina para la transmisión de IVC.

En lo que de "Todos contra todos", el de Santa Teresa del Tuy está respondiendo a la confianza de la franquicia bucanera con average de .269, 14 hits, ocho remolcadas, cuatro dobles, cuatro anotadas, .333 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .737 en 12 juegos.