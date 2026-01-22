LVBP: Carlos Hernández muestra avances en su recuperación tras accidente

Suscríbete a nuestros canales

El derecho venezolano de los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Carlos Hernández, ha comenzado a dar sus primeros pasos en lo que se perfila como un proceso de recuperación favorable. Tras el grave accidente automovilístico sufrido el pasado domingo 11 de enero en Puerto Ordaz, estado Bolívar, el pelotero ha mostrado una evolución alentadora.

Recientemente, a través de redes sociales, se difundió un video donde se observa al lanzador de los Guardianes de Cleveland ingresando a un edificio con la ayuda de muletas; no obstante, en el mismo registro se le ve salir de lo que aparenta ser un centro médico caminando por sus propios medios, lo que genera optimismo en su entorno cercano y en la fanaticada.

Detalles del siniestro en San Félix

El incidente ocurrió en la avenida Guayana, en el sector de San Félix, entre las 8:30 y las 8:50 de la mañana. Según los reportes iniciales, la camioneta que conducía el pelotero volcó y dio varias vueltas de campana hasta terminar en la parte baja del distribuidor.

Hernández quedó atrapado entre el volante y el asiento del vehículo, lo que le provocó lesiones de consideración: una fractura en el fémur derecho y otra en el brazo izquierdo. Tras ser rescatado, él y sus dos acompañantes fueron trasladados de urgencia a la Clínica La Esperanza, en Puerto Ordaz, donde el cuerpo médico logró estabilizarlo y declararlo fuera de peligro. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas que originaron el volcamiento.

Impacto en su carrera

La situación física del derecho pone en duda su participación inmediata con los Guardianes de Cleveland. Aunque los entrenamientos de primavera (Spring Training) inician oficialmente el próximo 20 de febrero, los plazos médicos sugieren que su reporte será tardío.

Generalmente, una fractura de brazo requiere entre 6 y 12 semanas para sanar, mientras que la del fémur es mucho más compleja, demandando un periodo de recuperación de entre 3 y 6 meses. Esto obligará al equipo de Ohio a ajustar sus planes con el venezolano para el inicio de la campaña 2026.

Trayectoria

Hernández cuenta con una sólida experiencia de seis temporadas en las Grandes Ligas. Tras pasar sus primeros cinco años con los Reales de Kansas City, el 2025 fue un año de transición donde dividió su tiempo entre los Filis de Filadelfia y los Tigres de Detroit.

Su llegada a los Guardianes se concretó en noviembre pasado, cuando firmó un contrato como agente libre con el objetivo de fortalecer el bullpen del equipo. Ahora, el enfoque del lanzador estará totalmente dedicado a la rehabilitación para poder debutar con su nueva organización lo antes posible.