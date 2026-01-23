¡Productivo! Danry Vásquez lidera el Round Robin en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

Durante este "todos contra todos" algunos peloteros han vivido momentos históricos, como aquella jornada de cuatro cuadrangulares de Luisangel Acuña o los dos grand slams de Renato Núñez, que sumaron ocho empujadas esa noche.

No obstante, aunque cualquiera puede pensar que algunos de estos dos hombres comanda el departamento de carreras impulsadas por sus dos noches gloriosas, la realidad es que ese renglón está en manos de un nombre que no ha relucido tanto en esta instancia, pero que siempre es oportuno.

Danry Vásquez es líder en remolcadas del Round Robin:

Este toletero es uno que ya está acostumbrado a disputar este tipo de instancias de playoffs y se trata de Danry Vásquez, quien es el líder en rayitas traídas a la registradora en lo que va de semifinales.

La "Bala" acumula 19 fletadas, una más que su compañero Luisangel Acuña (18) y tres por encima de otro que también está teniendo una gran postemporada, Andrés Chaparro (16).

Cabe destacar, que Cardenales de Lara es hasta ahora el conjunto con menos duelos disputados (13), lo que quiere decir que Danry tiene una buena oportunidad de aumentar y asegurar su ventaja en este departamento ofensivo.

Danry Vásquez cuenta con números sobresalientes en el Round Robin:

Vásquez suma 14 indiscutibles en estos playoffs, sin embargo, lo más impresionante es que ocho de esos 14 fueron con hombres en posición de anotar. Eso hace que su promedio de bateo general sea de (.267) y con compañeros cerca del plato aumente a .348, incluyendo un par de vuelacercas y dos dobles.

Sin duda alguna, esto reafirma que a cualquier dirigente le gustaría contar con un Danry Vásquez en esta etapa del torneo, cuando los "hombres se separan de los niños" y la "Bala" ha demostrado ser uno de esos peloteros más productivos en la chiquita en los últimos años.