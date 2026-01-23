Resultados en la jornada de este jueves en el Round Robin de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada de la etapa del "todos contra todos" en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se divisó este jueves, 22 de enero de 2026 y por lo tanto, es importante saber cómo quedaron los resultados esta noche.

Las ciudades que disfrutaron de pelota de la buena, fueron las de Maracaibo y Valencia, con dos juegos de circunstancias diferentes. El equipo que descansó en esta ocasión, fue Bravos de Margarita.

Caribes está más cerca de la final:

En el primer desafío de la jornada, los bates de Caribes de Anzoátegui no tuvieron piedad contra el pitcheo de Águilas del Zulia y se impusieron con pizarra de 11 carreras por 3 en el estadio Luis Aparicio "El Grande".

De esta manera, los orientales ya tienen un pie en la final tras quedar con récord de 9-5 y los "Rapaces" tienen el panorama cuesta arriba, quedando con foja de 7-7.

Magallanes asalta el segundo lugar:

Por su parte, los Navegantes del Magallanes dejaron en el terreno a los Cardenales de Lara 10 carreras por 9, en un electrizante choque llevado a cabo en un estadio José Bernardo Pérez, que contó con más de 12.000 espectadores.

Tucupita Marcano dio el batazo clave con bases llenas en el último tramo, para convertirse en el héroe de la noche y poner a su equipo en el segundo lugar de la tabla de posiciones con récord de 8-6. Los "Crepusculares" están jugando ahora para 7-6.