WBC: José Altuve espera respuesta para poder ir al Clásico Mundial con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve no ha parado de estar en el centro de la conversación en los últimos meses, por lo que puede ser su ausencia con la selección venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. A pocos meses para que inicie el torneo, el estelar criollo reconoció que su presencia con la selección todavía no está confirmada, ya que depende de la aprobación y otros trámites por parte del seguro y de los Astros de Houston.

El pelotero de 34 años dejó claro que la intención está sobre la mesa. “Astro Boy” aseguró que ya cumplió con los trámites necesarios para manifestar su disposición a participar, tal como lo hizo en las dos ediciones anteriores del torneo.

Sin embargo, explicó que existen factores internos que aún no se han definido y que escapan de su control directo, por lo que tendrá que esperar un poco más para saber si podrá uniformarse nuevamente con su país para disputar el prestigioso torneo mundialista.

José Altuve – Clásico Mundial de Béisbol

“Si tuviera la oportunidad, me gustaría ir. Ya firmé todos los papeles diciendo que estoy dispuesto a jugar, como lo hice en los dos últimos WBC. Siempre es un honor representar a mi país; jugué el último y el anterior, y estoy tratando de hacerlo este también, pero no sé qué pasa detrás de la escena. Parece que este año es para mí, así que espero que todo se aclare y pueda ir”, afirmó a los medios de comunicación.

El dos veces campeón de la Serie Mundial recordó que ya representó al país en los dos últimos Clásicos Mundiales y que su deseo es repetir la experiencia en 2026, siempre que las condiciones se alineen y pueda estar con total tranquilidad en la alineación de Venezuela.

La posible ausencia o presencia de Altuve es un tema sensible para la afición criolla, tomando en cuenta lo que representa. Su liderazgo, experiencia y rendimiento en escenarios de alta presión lo convierten en una pieza clave para los objetivos de la selección en este certamen.

Finalmente, el futuro de José Altuve en el Clásico Mundial 2026 permanece abierto. Por ende, habrá que seguir esperando unos días más para saber si podrá estar disponible en el roster de Venezuela.