WBC: Venezuela proyecta un lineup poderoso de cara al Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

El 6 de marzo será una fecha importante para Venezuela y los aficionados del beisbol. Y es que ese día la selección que dirige el manager Omar López debutará en el Clásico Mundial de Beisbol, un torneo que promete muchas emociones y alegrías con la firma de nuestros jugadores.

Venezuela y un lineup que va tomando forma

Con el pasar de los días, la lista de peloteros venezolanos que estará presente en el certamen continúa creciendo. A día de hoy, entre reportes y declaraciones, la selección nacional cuenta con un lineup casi definido, con la excepción de dos posiciones.

Como muchos recordarán, el primero en confirmar su participación en el Clásico Mundial de Beisbol fue Salvador Pérez, quien de hecho ejercerá como el capitán del combinado. Justamente, él sería el encargado de cubrir la receptoría.

Respecto a la primera y segunda base, todavía no hay un jugador confirmado, pero el abanico de posibilidades es amplio. Y es que si bien todo apunta a Luis Arráez, otra opción válida es Willson Contreras, e incluso el propio Salvy. De igual manera, la intermedia podría cubrirla tanto Gleyber Torres como José Altuve.

El resto del infield cuenta con más nombres de calidad. Andrés Giménez aseguró que defenderá la camiseta de Venezuela, y podría cubrir tanto la segunda como el campocorto. Asimismo, Maikel García y Eugenio Suárez cubrirán la tercera base, aunque este último también podría ejercer como designado.

Para finalizar, los jardines estarán bien resguardados por los tres peloteros venezolanos más en forma, los cuales ya están más que confirmados. Hablamos, por supuesto, de Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio, y Wilyer Abreu.