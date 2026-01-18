LVBP: Luisangel Acuña sigue destrozando el Round Robin a punta de batazos

Suscríbete a nuestros canales

Si el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional culminara hoy, el nombre de Luisangel Acuña sería el candidato principal a ser el Jugador Más Valioso de esta instancia en la presente zafra. El grandesligas de los Mets de Nueva York ha logrado explotar de manera ofensiva, y se ha convertido en el líder bate de Cardenales de Lara.

Y es que, incluso cuando las cosas no salen como estaban planeadas, "La Presión" aparece de igual manera para dejar su huella y ayudar a los suyos. Por ejemplo, este sábado 17 de enero, Cardenales cayó derrotado en un juego increíble ante Navegantes del Magallanes, por pizarra de 10-9. Sin embargo, Acuña se las arregló para tener una buena actuación y acercarse a varias marcas increíbles en la historia crepuscular.

Luisangel Acuña no desentona

Este 17 de enero, Cardenales cayó de manera dramática en Valencia ante el Magallanes, luego de una remontada sensacional concretada por los turcos en los últimos innings. A pesar de esto, Luisangel Acuña se fue de 4-2 en el apartado ofensivo, con un doble, una anotada, una carrera impulsada y un boleto negociado.

Con su rayita remolcada, el oriundo de La Sabana llegó a la excelente cifra de 18 empujadas en lo que va del Round Robin, siendo esta la quinta marca más alta en la historia de la franquicia para un pelotero en un Round Robin. Además, el joven toletero está a solo cuatro impulsadas de igualar el primer puesto, ocupado por Robert Pérez, quien impulsó 22 en el "todos contra todos" de la 2001/02.

Además, Luisangel Acuña tiene cinco vuelacercas, por lo que de conectar uno más, igualará también la marca de seis cuadrangulares de Robert Pérez en la 2001/02, la más alta alcanzada por un bateador cardenalero en un Round Robin. Sin duda, Acuña ha demostrado ser un jugador decisivo en estas instancias.