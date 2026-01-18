LVBP

LVBP: Resultados de la jornada de este sábado en el Round Robin

El Round Robin se mantiene reñido tras los resultados de esta jornada

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 17 de enero de 2026 a las 10:28 pm
Foto: @magallanesbbc
La jornada de este sábado extendió las emociones del Round Robin de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que tras los resultados de la fecha, las distancias en la tabla de posiciones continúan recortándose, algo que le añade más picante al torneo en estas instancias.

La localía se hizo sentir

No hay dudas que el choque de la jornada se vivió en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. ¿El motivo? Los Navegantes del Magallanes vinieron de atrás para vencer a Cardenales de Lara por 9 a 8, forzando las entradas extras y posteriormente dejándolos en el terreno.

Por su parte, en el Alfonso "Chico" Carrasquel hubo revancha de la jornada pasada. Y es que en esta ocasión, los Caribes de Anzoátegui doblegaron por 8 a 1 a las Águilas del Zulia, un resultado que les permitió acercarse nuevamente a la cima del liderato.

 

Beisbol