LVBP: Magallanes consigue una victoria dramática e importante sobre Cardenales

La jornada de este sábado dejó uno de los juegos más emocionantes de este Round Robin de la temporada 2025-2026. Y es que Navegantes del Magallanes (4-6) vino de atrás para doblegar por 9 a 8 a Cardenales de Lara (6-3) en entradas extras, lo que generó una algarabía en las gradas del Estadio José Bernardo Pérez.

Un triunfo de altura para Magallanes

Las acciones comenzaron con unos pájaros rojos que sacaron a relucir todo su arsenal ofensivo, pues en los primeros cuatro episodios siempre anotaron carreras. Justamente, en el primero picaron adelante con un sólido sencillo de Danry Vásquez que remolcó a dos compañeros.

Poco después, otras dos anotaciones llegaron en el segundo inning, solo que esta vez cortesía de los bates de Yonny Hernández y Luisangel Acuña. Sin embargo, los filibusteros respondieron al instante con un cuadrangular solitario de Luis Sardiñas en la parte baja.

En la tercera entrada, ambos conjuntos firmaron tres anotaciones cada uno. Por el lado de los crepusculares, Luis Barrera, Alí Sánchez y Jecksson Flores protagonizaron batazos oportunos; a su vez, el elenco carabobeño descontó por medio de Leandro Cedeño y Ángel Reyes, así como un increíble robo de home de Rougned Odor.

Ya en el cuarto, Cardenales añadió otra con el primer vuelacercas de esta postemporada de Ildemaro Vargas. No obstante, en la recta final los de casa lograron empatar la pizarra para forzar entradas extras.

En el sexto, Renato Núñez también pegó su primer jonrón del Round Robin; mientras que en el noveno, un cuadrangular de Leandro Cedeño, seguido de impulsadas de Renato y Tucupita Marcano aumentaron el drama y las emociones en Valencia.

Pero en el décimo se decidió todo. Luego de que Luis Barrera anotara para Cardenales; Magallanes volvió a la carga en la parte baja con un enorme doble productor de Leandro Cedeño, mientras que José Gómez apeló por su paciencia para sacar un boleto con las bases llenas y darle así el triunfo a los suyos.