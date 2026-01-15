LVBP: Cardenales domina ampliamente este apartado gracias a tres peloteros

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara arrancaron con todo el Round Robin de esta temporada 2025-2026, y todo parece apuntar que serán uno de los serios candidatos para llegar a la final. Pero para lograrlo, el manager César Izturis necesitará que todos sus peloteros saquen su mejor versión.

Cardenales y sus líderes

Previo a la jornada de este jueves, la fase semifinal tiene a tres jugadores con al menos 10 carreras impulsadas. Justamente, estos pertenecen al elenco crepuscular, siendo eso una de las claves del porqué están liderando estas instancias.

En el primer lugar aparecen empatados Luisangel Acuña y Danry Vásquez con un total de 12 remolcadas. Lo único que diferencia la producción de ambos es que el grandeliga venezolano lo supera en carreras anotadas (9 a 5) y jonrones (4 a 2).

Por su parte, Ildemaro Vargas completa el podio de pájaros rojos en este departamento ofensivo. En su caso son 11 carreras empujadas, y si bien todavía no ha disparado cuadrangulares, con sus 14 imparables comanda al resto de sus compañeros.

Asimismo, cabe mencionar que Cardenales de Lara es el equipo con mejor promedio de bateo colectivo (.325) del Round Robin y, justamente, de carreras impulsadas (62).