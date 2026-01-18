LVBP: Balbino Fuenmayor se une a selecto grupo tras ganar el MVP

Suscríbete a nuestros canales

Como muchos esperaban, el premio Víctor Davalillo, al Jugador Más Valioso de la temporada 2025/26, se quedó en manos de Balbino Fuenmayor. Por supuesto que hablamos de uno de los bateadores más productivos y decisivos de Caribes de Anzoátegui a lo largo de la ronda regular, demostrando en todo momento su jerarquía e impartiendo sabiduría para sus compañeros.

Balbino, a la par de varias figuras de la LVBP

Para esta ocasión, Balbineitor acumuló 29 de los 60 votos disponibles para el primer lugar, siendo el pelotero que totalizó más votos para ese lugar. Además, con sus 181 puntos superó fácilmente a Wilson García, de Bravos de Margarita, con 108; y Rougned Odor, de Navegantes del Magallanes, con 85.

De esa manera, el oriundo de Güigüe alzó su segundo premio MVP de su carrera para ingresar a un selecto grupo en la historia de la LVBP. Y es que con él, solo seis jugadores han conseguido dicho galardón en dos o más ocasiones.

Antes de Balbino Fuenmayor, el último pelotero en ser el Jugador Más Valioso en dos ocasiones fue Ernesto Mejía. Cabe mencionar que el único en conseguirlo tres veces fue Alex Cabrera.

Ganadores del MVP de la LVBP en dos o más ocasiones