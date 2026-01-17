Balbino Fuenmayor se queda con el MVP de la LVBP por segunda vez en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

El galardón individual más importante de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ya tiene dueño. Por segunda vez en su exitosa y larga carrera en la pelota rentada de Venezuela, Balbino Fuenmayor, toletero de Caribes de Anzoátegui, ha ganado el Premio Victor Davalillo, al Jugador Más Valioso de la temporada 2025/26.

"Balbineitor" fue verdaderamente una amenaza durante toda la campaña. El slugger de Caribes vivió posiblemente la mejor temporada de su carrera de 15 campañas en la LVBP, al dejar promedios excelentes de .330/.394/.617/1.011, con 17 cuadrangulares (marca personal) y 48 impulsadas, números que le sirvieron también para alzarse como el Productor del Año, junto a su compañero Hernán Pérez.

Balbino Fuenmayor, el MVP

Por segunda vez en su carrera dentro del beisbol invernal de Venezuela, Balbino Fuenmayor ha logrado conquistar el Premio al Jugador Más Valioso. La vez anterior fue hace no mucho tiempo, en la campaña 2021/22, año en el que bateó para .361 y conectó 11 estacazos en 49 juegos disputados.

En esta ocasión, el oriundo de Güigüe acumuló 29 de los 60 votos disponibles para el primer lugar, siendo el toletero que totalizó más votos para este lugar; además, finalizó con 181 puntos. Wilson García, de Bravos de Margarita, fue segundo, con 108 puntos; el tercer lugar fue de Rougned Odor, del Magallanes, quien sumó 85 unidades.

Curiosamente, el segundo toletero con más votos al primer lugar (12), Hernán Pérez, finalizó fuera de la terna, al quedar cuarto con 82 puntos. Una votación dividida, pero en la que Balbino Fuenmayor se alza como el gran ganador.