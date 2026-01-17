Jornada en el Caribe: Culiacán festeja, Toros embiste y Santurce se acerca a la final

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves en las Ligas Invernales dejó un panorama vibrante y decisivo de cara a la Serie del Caribe 2026. Mientras los Tomateros de Culiacán aseguraron su presencia en la fiesta caribeña, los Cangrejeros de Santurce pusieron un pie en el trono de Puerto Rico. En paralelo, la tensión aumenta en República Dominicana por el segundo cupo a la final.

Liga ARCO (México): Tomateros, primer finalista

Los Tomateros de Culiacán dieron un golpe de autoridad al vencer 8-1 a los Algodoneros de Guasave. Con esta victoria, suman siete triunfos consecutivos en la fase de playoffs, asegurando no solo su lugar en la Gran Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP), sino también una de las dos plazas que México (como sede) tendrá en la próxima Serie del Caribe.

La ofensiva guinda fue comandada por Allen Córdoba, quien bateó de 5-2 con dos impulsadas, acompañado por Luis Verdugo y Poncho Luis, quienes anotaron dos carreras cada uno. En el montículo, Luis Cessa brilló con cinco entradas inmaculadas, permitiendo apenas dos hits y recetando tres ponches. El relevo, cerrado por Anthony Gose, mantuvo el control absoluto. Ahora, Culiacán buscará su decimocuarto título de liga.

En la otra llave semifinal, Charros de Jalisco derrotó 4-2 a los Águilas de Mexicali, colocando la serie 3-1 a su favor. El nicaragüense Ronald Medrano se llevó la victoria con una sólida labor de seis innings, mientras que Trevor Clifton se acreditó el salvamento. Hoy se disputará el quinto partido en el "Nido de los Águilas", un duelo de vida o muerte para los locales.

Puerto Rico (LBPRC): Santurce, a ley de uno

En la "Isla del Encanto", los Cangrejeros de Santurce no dan tregua. Vencieron 6-3 a los Leones de Ponce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner y dominan la Gran Final con una contundente ventaja de 3-0.

Yohandy Morales y Nelson Velázquez fueron los protagonistas con el madero, conectando sendos cuadrangulares que impulsaron cinco carreras en conjunto. La victoria fue para el relevista Andrew Baker (1-0). Esta noche, en el mismo escenario, Santurce buscará la cuarta victoria que les otorgue el campeonato.

Dominicana (LIDOM): Lucha encarnizada por la final

La semifinal dominicana arde. Los Toros del Este dieron un paso crucial al remontar en el séptimo inning para vencer 8-5 a los ya clasificados Leones del Escogido en La Romana. Yairo Muñoz se vistió de héroe con un jonrón y un triple, remolcando cinco rayitas.

Por su parte, las Águilas Cibaeñas se niegan a morir. En Santiago, derrotaron 5-4 a los eliminados Gigantes del Cibao, gracias a la labor del lanzador Luis Fernando Miranda y el salvamento de Matt Foster.

La tabla de posiciones se aprieta:

Leones del Escogido (11-5) – Clasificado

Toros del Este (10-6)

Águilas Cibaeñas (9-7)

Gigantes del Cibao (2-14) – Eliminado

El duelo de hoy entre Toros y Águilas podría ser definitivo para definir al rival del Escogido.