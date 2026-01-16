MLB: J.T. Realmuto renueva con los Filis por tres años mas y 45 millones

Suscríbete a nuestros canales

Los Filis de Filadelfia no tardaron en reencontrarse con un viejo conocido tras ver frustrados sus planes de firmar a Bo Bichette. La organización actuó con rapidez para asegurar la permanencia de su receptor estelar, J.T. Realmuto, evitando que probara suerte en otro destino.

Según reportes de Robert Murray (FanSided), Filadelfia acordó un contrato de tres años por $45 millones con el receptor agente libre. El pacto incluye bonificaciones anuales e incentivos por rendimiento que podrían elevar el valor total del acuerdo hasta los $60 millones, de acuerdo con información de Jon Heyman (New York Post).

Realmuto, quien cumplirá 35 años el próximo mes de marzo, ha sido el pilar detrás del plato para los Filis durante las últimas siete temporadas, periodo en el que cosechó dos Guantes de Oro y dos de sus tres Bates de Plata.

Luces y sombras de la temporada 2025

El nativo de Oklahoma regresa con la misión de redimirse tras una complicada temporada 2025. Su línea ofensiva de .257/.315/.384 representó su peor desempeño desde su año de novato con los Marlins de Miami en 2015.

En el aspecto defensivo, también mostró señales de declive en métricas tradicionales:

· Registró un -2 en Carreras Defensivas Salvadas (DRS), la tercera cifra más baja entre receptores con al menos 900 entradas.

· Su capacidad de "mascoteo" o encuadre (framing) cayó al séptimo percentil de la liga.

Sin embargo, Realmuto mantuvo su estatus de élite en otras áreas cruciales. Lideró a todos los receptores en outs realizados y dobles matanzas, además de retirar a 30 corredores en intento de robo, la cifra más alta de la Liga Nacional.

Su brazo sigue siendo una amenaza: con un tiempo de reacción (pop time) de 1.86 segundos, se ubicó en el percentil 99 de la MLB. Ofensivamente, aportó poder con 12 jonrones —su undécima campaña consecutiva con dobles dígitos en cuadrangulares— y sumó ocho bases robadas.

Equilibrio en la alineación

El regreso de Realmuto soluciona una necesidad táctica: aporta un bateador derecho de calidad en una alineación proyectada con fuerte presencia zurda. Incluyendo al prospecto estrella Justin Crawford, los Filis cuentan actualmente con seis titulares que batean a la zurda. El equipo ya había intentado mitigar este desequilibrio en diciembre con la contratación del jardinero Adolis García.