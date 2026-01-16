MLB: Yankees quieren un AS para equiparar su rotación a la de Red Sox

Suscríbete a nuestros canales

Yankees de Nueva York está viviendo un momento caótico en la temporada baja 2026 de Grandes Ligas. No han logrado firmar a Cody Bellinger, se les fue Kyle tucker y Red Sox firmó a Ranger Suárez. Ante esta situación esperan alcanzar un acuerdo para no perder la batalla del pitcheo en su división.

Ranger Suárez firmó por 5 años y 130 millones de dólares con Boston. Un movimiento que convierte a la rotación de Red Sox en la #1 de Liga Americana. Ante esta situación Yankees espera cerrar un acuerdo con Cerveceros de Milwaukee por Freddy Peralta, para sumar un as a su rotación.

El Bronx llevó a cabo un cambio por Ryan Weathers, un lanzador joven que tiene proyección. Sin embargo, este movimiento es para tapar un hueco. En esa línea, la idea sería sumar al dominicano junto a: Gerrit Cole, Carlos Rodón, Max Fried y Cam Schlittler y formar su propia super rotación.

¿Puede Freddy Peralta impactar en la rotación de Yankees de Nueva York?

La respuesta corta es sí, Freddy Peralta es uno de los lanzadores con mejor repertorio en Grandes Ligas. Puede ser incluso el as de rotación, por delante de Max Fried y afianzarse como segundo del grupo por detrás de Gerrit Cole; el dominicano es regular y confiable.

Peralta con su control élite y un sweeper dominante, se convertiría en el brazo confiable que Nueva York necesita para competir en la Liga Americana. Esto mientras Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt se mantienen lesionados por los próximos siguientes tres meses.

Su temporada 2025 lo respalda: 2.70 ERA, 1.07 WHIP y 204 ponches en 176.2 entradas. A sus 29 años, Peralta combina experiencia y durabilidad, ofreciendo a Yankees un as capaz de equilibrar la rotación frente al poder que Boston consolidó con Ranger Suárez.

Freddy Peralta vs rivales de Liga Americana

Freddy Peralta tiene un gran nivel a lo largo de su carrera contra Liga Americana. Una gran efectividad, un gran registro de ponches y muchas entradas para resaltar que puede competir a un alto nivel contra cualquier equipo de Grandes Ligas.

Números de Peralta vs Liga Americana:

- 47 juegso, 36 aperturas, 16-9, 3.51 efectividad, 215.2 entradas, 154 hits, 84 carreras limpias, 30 jonrones, 77 boletos, 271 ponches, 1.071 WHIP