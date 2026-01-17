Andrés Giménez también confirma su participación en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Comenzaron a llegar las buenas noticias de cara al Clásico Mundial de Beisbol, a celebrarse en el mes de marzo y otra figura confirmó su disposición de uniformarse con la selección nacional.

Aunque recientemente se dio a conocer la baja de Jesús Luzardo, este viernes, 16 de enero, emergió una buena noticia relacionada con el infielder Andrés Giménez, quien confirmó que sí está dispuesto a unirse al roster de Venezuela, según información información del periodista Víctor Boccone.

Andrés Giménez sabe jugar bajo presión:

Evidentemente, la participación o no del bigleaguer de los Azulejos de Toronto dependerá del manager Omar López. Sin embargo, Giménez es un fuerte candidato a ser el campocorto titular de Venezuela, en la que sería si segunda experiencia consecutiva en el evento de selecciones.

Un punto importante es que Giménez, viene de jugar la Serie Mundial de las Grandes Ligas con su organización y aunque su promedio no fue el mejor, tuvo turnos importantes, con cuatro empujadas, un punto importante en un torneo corto.

¿Cuantos peloteros venezolanos han confirmado su participación en el Clásico Mundial?

Con el "sí" de Andrés Giménez, van tres peloteros venezolanos que han confirmado su participación en el Clásico Mundial, los otros son Salvador Pérez, el capitán y Ronald Acuña Jr.

La incertidumbre se mantiene con respecto al resto de los nombres, principalmente en los lanzadores, donde hay más dudas que certezas.