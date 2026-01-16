LVBP: Yadier Molina habla sobre el premio al Manager del Año y quién le dio la noticia

Suscríbete a nuestros canales

El Manager del Año fue uno de los premios más reñidos de esta temporada 2025-2026 de la LVBP, al menos hasta ahora. Al final, el ganador no fue otro que Yadier Molina, quien agarró a los Navegantes del Magallanes en medio de una terrible crisis de resultados y les dio un cambio de aires para meterlos al Round Robin.

Yadier le da crédito al equipo

Según los resultados publicados, el manager puertorriqueño obtuvo 36 votos para el primer lugar, así como 20 para el segundo. Y es que con 128 puntos superó con algo de margen a Asdrúbal Cabrera (60), quien lo escoltó en el segundo puesto.

En una reciente entrevista para el portal Diamante 23, Yadier Molina no solo habló sobre lo que significa este galardón para él, sino que también comentó qué figura del beisbol le aseguró que iba a ser el Manager del Año de la LVBP. Se trató de Albert Pujols.

"Muy emocionado por la noticia. Me desperté con una llamada de mi amigo y hermano Albert Pujols. Él me dio la noticia. Me dijo: 'tú confía, que ya eso está'", comentó.

Asimismo, el boricua le dio el crédito que se merece a sus jugadores y cuerpo técnico, señalando que este tipo de premio se gana gracias al aporte de todo el equipo.

"Muy contento y bendecido. Todo esto es crédito a mis jugadores y coaches. Este tipo de galardón no es de una sola persona, sino todo el staff", finalizó el timonel de Navegantes del Magallanes.