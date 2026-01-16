Este es el primer mensaje de Carlos Hernández tras recuperar su estado de salud

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Hernández llenó de angustia a todos los seguidores de la pelota el pasado 11 de enero, cuando sufrió un impactante accidente automovilístico en San Félix y luego de días de cuidado, este jueves dejó su primer mensaje a las personas que están siguiendo su evolución.

El grandeliga venezolano marchaba en una camioneta de alta gama, la cual quedó en condiciones deplorables y de acuerdo a la información emitida por varios medios en esa fecha, el derecho fue trasladado al hospital con heridas, pero consciente.

Carlos Hernández empieza su recuperación:

Ante tantos mensajes de apoyo y oraciones por parte de sus seguidores, además de colegas, Hernández se dirigió recientemente a todos los que siguieron su caso, por medio de un escrito en una historia personal de Instagram.

"Gracias a la misericordia de Dios me encuentro fuera de peligro. Sin embargo no estoy haciendo uso de mis redes sociales. Gracias por preocuparse por mi estado de salud. Más adelante les informo, como voy avanzando", señaló el lanzallamas a través de una historia y concluyó diciendo "Dios es bueno".

Hernández pertenece a los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, con quienes jugó en la ronda regular 2025-2026 y en las Grandes Ligas es jugador de los Guardianes de Cleveland.