Cardenales barre nuevamente a Bravos y les pasa por encima en la serie

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara siguen inspirados en este "todos contra todos" y en la jornada de este jueves, le pasaron la escoba a los Bravos de Margarita en la mini serie de dos encuentros, para afinazarse en el primer puesto de la tabla de posiciones.

Los dirigidos por César Istúriz gozaron de una ofensiva explosiva, que les permitió superar a los "Insulares" con marcador de 9 carreras por 5, en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Resumen:

Aunque Bravos comenzó produciendo ante el dominicano César Valdez con dos anotadas en la parte del primer tramo reacción larense no se hizo esperar e igualaron las acciones en la parte baja.

Gracias a esa rápida respuesta, el experimentado lanzador derecho recuperó su confianza y terminó lanzando cinco episodios, sin aceptar algún otro tipo de daño.

Por su parte, los bates locales tomaron la ventaja en la baja del tercero con una rayita, la aumentaron con dos en el cuarto y una más en el quinto, para llegar al octavo episodio ganando 6-3, motivado a que los "Insulares" descontaron en el sexto inning.

Aunque ya tenían ventaja, la ofensiva "Crepsucular" quiso que su cerrador trabajara sin presión y en el octavo capítulo sumaron tres carreras más su cuenta, para sentenciar el encuentro y aunque la novena de Margarita piso el home en dos ocasiones en la última entrada, evidentemente ya era muy tarde. Por lo que Cardenales de quedó con el lauro en Barquisimeto por segunda noche en fila.

Así queda el panorama de estos equipos:

Este duelo significó el último entre estas organizaciones en la etapa de la semifinal, en una serie que favoreció completamente a los "Patirojos" 4-0. Asimismo, quedaron cerraron la primera mitad del Round Robin en la cima de la tabla con récord de 6-2, al contrario de los isleños, quienes se ubican en el sótano con balance de 2-6.