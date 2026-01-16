Jesús Reyes conversa sobre su temporada 2025-2026 premiada con el Setup del Año

Suscríbete a nuestros canales

El punto fuerte de los Navegantes del Magallanes desde que inició la temporada, fueron sus brazos y el más constante del bullpen, Jesús Reyes, conversó en exclusiva con la marca Meridiano este jueves.

El relevista dominicano, fue galardonado con el Setup del Año de la ronda regular, luego de acumular 12 holds y sobre eso fue lo primero que expresó su opinión, tras ser un premio especial en su carrera.

Jesús Reyes habla sobre su reconocimiento como Setup del Año:

"Me siento bastante bien y emocionado porque es primera vez que consigo un premio como relevista. Se trabajo para eso, se aprovechó la oportunidad y creo que allí se refleja todo lo que trabaja en Dominicana durante la temporada muerta", destacó el lanzador derecho.

Aunado a eso, Reyes expresó que la clave, para adquirir esa buena cifra de holds (12), fue estar listo para cualquier situación en la que su manager lo necesitara y se le dieron las cosas gracias a Dios.

Jesús Reyes habla sobre la exigencia de ser importado:

Este pitcher de 32 años fue uno de los más utilizados tomando en consideración todas las franquicias, tras subirse al morrito en 35 desafíos y comentó un poco sobre esa exigencia al ser importado.

"Cuando vas a otro país como foráneo tienes que exigirte un poco más, tienes que dar el doble porque te van a usar mucho y uno mismo tiene esa presión. En realidad me sentí cómodo", complementó Jesús.

Para concluir, el derecho habló sobre lo bueno es que ser dirigido por una leyenda de la MLB , como Yadier Molina, comentando que es una gran persona y que sabe utilizar bien al bullpen.