LVBP: Ildemaro Vargas busca destronar a Bob Abreu y Miguel Cabrera

Ildemaro Vargas es uno de los peloteros que mantiene a Cardenales de Lara en lo más alto de la tabla de posiciones del Round Robin. Y es que esto se debe a su oportuna ofensiva, ya que en los siete juegos que tiene hasta la fecha ha disparado al menos un imparable.

Ildemaro, ¿el próximo rey del hit?

Previo a la jornada de este jueves, el oriundo de Caripito ha conectado un total de 14 hits para liderar dicho apartado en esta fase semifinal. De hecho, hay que resaltar que sus últimas cinco presentaciones son multi-hit, de las cuales dos son de tres indiscutibles.

Dicho esto, Ildemaro Vargas tiene entre ceja y ceja una de las marcas más difíciles de batir en una zafra de Round Robin, y es por eso que tratará de no bajar el pie del acelerador en las jornadas que le restan con el conjunto crepuscular. Hablamos de la mayor cifra de hits.

En la historia de estas instancias, dos leyendas del beisbol venezolano como Bob Abreu y Miguel Cabrera dejaron como tope 26 hits. Y es que mientras el primero lo hizo en la 2013-2014, el segundo lo estableció en la 2004-2005.

En caso de que Ildemaro Vargas mantenga un promedio de dos imparables por juego, estaría igualando dicha marca en la recta final del Round Robin, entre el viernes 23 y sábado 24 de enero, justamente en compromisos a desarrollarse en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.