LVBP: Yasiel Puig se despide del Magallanes en el momento más crítico

Suscríbete a nuestros canales

Justo cuando el equipo dirigido por Yadier Molina (recientemente nombrado Manager del Año) comenzaba a enderezar el rumbo en el Round Robin, se confirma que su principal bujía ofensiva, el cubano Yasiel Puig, disputará mañana su último encuentro de la temporada con el uniforme de los Navegantes del Magallanes.

La noticia, que ha caído como un balde de agua fría, responde a compromisos personales ineludibles que el patrullero debe atender en Estados Unidos. Aunque se especuló con una posible molestia física tras salir del juego del pasado jueves por una contractura en el isquiotibial, el motivo de su partida definitiva es estrictamente extradeportivo.

Una despedida en la cima

Puig se marcha en lo que quizás es su mejor momento de la campaña. En las últimas 48 horas, el nativo de Cienfuegos se echó el equipo al hombro con una exhibición de poder en Puerto La Cruz, conectando tres cuadrangulares en dos juegos contra Caribes de Anzoátegui.

Su impacto en la postemporada ha sido fulminante:

Líder de jonrones del equipo en el Round Robin con 3 vuelacercas.

A solo un jonrón de igualar el récord de la franquicia para un importado en esta instancia (en manos de John Cotton y Leonardo Reginatto).

Promedio de .261 y un OPS de 1.089, cifras que lo situaban como el terror de los lanzadores rivales en el inicio de enero.

El reto para Yadier Molina

La salida de Puig deja un vacío difícil de llenar en el corazón del lineup. Sin embargo, no todas son malas noticias para el Magallanes. Para compensar la partida del cubano, el equipo recupera este viernes a Rougned Odor, quien tras resolver asuntos personales se reincorpora al roster activo.

El juego de mañana no será un partido más para la fanaticada eléctrica. Será la última oportunidad de ver el estilo eléctrico y agresivo del "Caballo Loco" en esta zafra. Con el Magallanes luchando por cada victoria para alcanzar la final, Puig buscará despedirse por todo lo alto, intentando dejar a la Nave en puestos de clasificación antes de tomar su vuelo hacia territorio estadounidense.